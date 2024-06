[VÍDEO] Les protestes contra la massificació turística a Mallorca arriben al principal telenotícies d'Alemanya

La lluita ja es coneix arreu d'Europa. Les protestes contra la massificació turística han sortit reflectides en un reportatge del principal telenotícies d'Alemanya. A la notícia s'hi pot veure la protesta del Caló des Moro i les reivindicacions de SOS Residents per a reclamar un turisme més sostenible amb els residents. També s'hi han vist imatges de la gran manifestació contra la massificació i en favor de l'habitatge digne.



En aquest sentit, cal recordar que el moviment 'Ocupem les nostres platges' celebrà el passat diumenge l'acció més recent per a «recuperat» per a l'ús dels residents la platja del Caló des Moro, a Santanyí. A primera hora, els organitzadors varen estendre una lona sobre l'arena de la platja en la qual es podia llegir '#OcupemLesNostresPlatjes'. Pocs minuts després, varen desplegar una altra pancarta amb el lema 'És ben hora d'aturar'.



L'acció de diumenge en un lloc emblemàtic de Mallorca, molt popularitzat per instagramers i influenciadors internacionals i «símbol de la massificació de les platges» de l'illa, fou plantejada com una jornada «lúdica i festiva» alhora que reivindicativa. Perquè volia cerca sensibilitzar sobre el problema de la massificació, exposant la necessitat de «cuidar les platges i recuperar-les també per als residents». Els 300 assistents a la protesta varen aprofitar per a donar-se un refrescant bany, ballar ball de bot i cridar consignes com «Qui estima Mallorca no la destrueix». Durant els pròxims mesos d'estiu s'espera que es convoquin més protestes.

Sortim a principal telenotícies alemany amb altres companys de lluita#OcupemLesNostresPlatges https://t.co/7rw2tQjqns — Mallorca Platja Tour (@MallorcaPlatja) June 22, 2024