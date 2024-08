[VÍDEO] Plataforma per la Llengua celebra la Diada d'Eivissa amb una festa reivindicativa

Mig centenar de persones han participat aquest dijous a la jornada reivindicativa que Plataforma per la Llengua ha organitzat amb motiu de la Diada d'Eivissa i dels 30 anys de l'entitat.



La celebració, que s'ha duit a terme al Parc de la Pau de Vila, ha començat amb una ofrena floral a la tomba de Guillem de Montgrí, l'eclesiàstic català que conquerí les Pitiüses per ordre del rei Jaume I.



Després ha tingut lloc una actuació castellera a càrrec de la Colla Boixos i Boixes d'Eivissa i, en acabar el dinar, la festa ha continuat durant tot el capvespre amb la música de PD Burbaia i PD Padjesa, la ballada pagesa de la Colla de sa Bodega i un berenar col·lectiu al Puig des Molins.



El delegat de Plataforma per la Llengua, Ivan Solivellas, ha presidit la jornada, que el representant de l'entitat a Eivissa i Formentera, Bernat Joan, ha titllat com la Diada del «patró del surrealisme».



L'escriptor i cofundador de Plataforma per la Llengua s'ha referit així a la situació de la llengua i a «unes institucions d'autogovern que treballen en contra de l'autogovern», amb el fet «insòlit a Europa» d'anar en contra de la llengua pròpia.



«Són institucions que tenen l'obligació de promoure el català i fan exactament el contrari», ha dit Bernat Joan, qui ha lamentat la posada en marxa del pla pilot de 'lliure elecció' de llengua, que «ha trencat el consens lingüístic iniciat el 1984» a les Balears.



Davant d'aquesta situació, Bernat Joan s'ha mostrat satisfet que el sistema educatiu hagi «plantat cara» a l'administració i ha demanat que la societat civil, a més de «viva», també sigui «més intel·ligent per aconseguir normalitzar l'ús del català. Volem ser com els suecs a Suècia o els danesos a Dinamarca. Tot molt elemental. No demanam res estrany».



Acompanyat pel delegat de Plataforma per la Llengua a les Illes, el portaveu de l'entitat a les Pitiüses ha animat els presents a continuar batallant «en favor de la cultura, la convivència i la democràcia». «Visca Eivissa Formentera, els Països Catalans i la llengua catalana!», ha sentenciat.