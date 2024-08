El Parlament debatrà la convocatòria d'un ple extraordinari per tractar la revocació de Le Senne aquest dimecres

La Diputació Permanent debatrà aquest dimecres, dia 7 d'agost, la convocatòria d'un ple extraordinari que tracti la sol·licitud de revocació del president del Parlament, Gabriel Le Senne. Els grups de l'oposició -PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem- van presentar una moció per a revocar el president de la Cambra, després que aquest trencàs una fotografia d'Aurora Picornell el passat 18 de juny. La setmana del 17 al 23 de juny no es va convocar la Mesa, de manera que els grups han sol·licitat una reunió de la Diputació Permanent.

Així mateix, la reunió de la Junta de Portaveus per a informar de la petició de reunió de la Diputació Permanent va ser dia 17 de juliol, després que Vox anunciés la seva ruptura amb el PP i que Le Senne constatàs que no es planteja la seva dimissió voluntària com a president del Parlament de les Illes Balears.La Diputació Permanent debatrà i votarà un únic punt, relatiu a la convocatòria d'un ple extraordinari que tracti la sol·licitud de revocació de Le Senne.

Els grups de l'oposició han demanat al PP que es pronunciï sobre quina serà la seva postura pel que fa a la celebració d'un ple extraordinari i, si aquest tingués lloc, quin serà el sentit del seu vot en la cessació de Le Senne. Sebastià Sagreras, el portaveu del PP al Parlament, ha assenyalat que la formació votarà a favor de la celebració d'un ple extraordinari, però que resten expectants pel que al paper de Vox al Parlament en les setmanes vinents, així com als acords que puguin sorgir entre els grups parlamentaris, i que, de moment, no és clar quin serà el sentit del seu vot pel que fa a la remoció de Le Senne. Aquesta qüestió es debatrà, previsiblement, la primera o la segona setmana de setembre.