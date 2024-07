El Moviment Feminista de Mallorca es suma a la manifestació d'aquest diumenge per posar límits al turisme

El Moviment Feminista de Mallorca ha anunciat la seva adhesió a la manifestació 'Canviem el rumb. Posem límits al turisme' convocada per la plataforma Menys Turisme, Més Vida, que tindrà lloc el pròxim 21 de juliol. En un comunicat oficial, han expressat la seva preocupació profunda per l'impacte negatiu que el model turístic actual té sobre la societat mallorquina i, en particular, sobre les dones.

El comunicat destaca la precarització laboral que pateixen les dones en el sector turístic, no només en els hotels, on les Kellys fa anys que denuncien les condicions de treball, sinó també en altres serveis afectats pel turisme. Especialment intensa és la precarietat per a les dones empobrides i immigrants, que sovint es veuen atrapades en contractacions temporals que dificulten la conciliació familiar. «Aquest model de monocultiu turístic crea riquesa per a uns pocs i precarietat i pobresa per a la majoria», afirmen.

Un altre tema preocupant és l'augment de la violència sexual lligada al turisme, que s'associa al consum d'alcohol i drogues. Això desinhibeix els homes i augmenta la seva impunitat per exercir violència sexual contra dones, tant residents com estrangeres. Segons dades del telèfon d'atenció 24 hores, les cridades per violència sexual varen créixer un 40 per cent l'any 2023, amb un terç de les incidències ocorregudes durant l'estiu. La realitat, segons el comunicat, és que «Mallorca és un destí de turisme sexual, al servei de l'oci masculí».

L'accés a l'habitatge és una altra preocupació central. La dificultat per trobar un lloguer o comprar un habitatge s'agreuja en el cas de les dones per la precarietat laboral, la inferioritat salarial i les càrregues familiars. El 83% de les famílies monomarentals estan encapçalades per dones, i la taxa de risc de pobresa de les llars gestionades per dones duplica la de les encapçalades per homes.

Per tot això, el Moviment Feminista de Mallorca convida a tothom a participar en la manifestació de diumenge 21 de juliol, a les 19 h al parc de Ses Estacions. Amb el lema 'Canviem el rumb', volen pressionar les autoritats per revertir les polítiques que han portat a aquesta situació insostenible.

Aquest acte es presenta com una oportunitat per visibilitzar els efectes negatius de la turistificació i la gentrificació, i per exigir un model de turisme i de societat més just i equitatiu per a tothom, especialment per a les dones.