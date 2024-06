CanviemElRumb en matèria d'habitatge, serveis públics, feina, espais naturals i llengua i cultura

La plataforma 'Menys Turisme, Més Vida' ja ha posat data a la gran manifestació 'Canviem El Rumb: posem límits al turisme', que serà el diumenge 21 de juliol a les 19 hores a l'Estació Intermodal de Palma.

Després de la tercera assemblea oberta general a Santa Maria per a organitzar-se, la plataforma i les entitats que la conformen varen anunciar conjuntament la manifestació i les raons que els duen a convocar-la: «És moment de sortir als carrers, organitzar-nos i alçar la veu per uns canvis reals, per frenar els impactes del model turístic i econòmic actual. Volem un canvi de rumb per garantir els drets de totes les persones i el respecte i protecció dels espais naturals, de la nostra terra i la nostra illa».

Per això, exigeixen mesures que garanteixin «l'accés a un habitatge digne, el fi de l’especulació immobiliària, la gentrificació i l’expulsió veïnal, la millora dels serveis públics, feina decent i ben remunerada, la conservació i regeneració dels espais naturals i el respecte per la nostra cultura i la nostra llengua».