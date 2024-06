El GOB alerta que ja existeix un estudi de la capacitat de càrrega de Cabrera que recomana mesures contràries a l'augment de visitants

Després que el Govern de Prohens hagi anunciat que es durà a terme un estudi de la capacitat de càrrega de Cabrera per a definir la gestió de l’ús públic de l’illa, el Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB) ha emès un comunicat recalcant que ja existeix un estudi d'aquestes característiques, però que «al Govern no li interessa».

Aquest estudi, qua van realitzar l'any 2023 investigadors de la Universitat de les Illes Balears (UIB) i la Societat d'Història Natural de les Balears (SHNB), recomana un seguit de mesures «que van en direcció contrària a l’augment de visitants que Prohens ha aprovat recentment».

Tal com explica l'entitat, en aquest estudi es conclou que la capacitat d’acollida màxima potencial que actualment contemplen els instruments de gestió del Parc «està sobredimensionada», que algunes platges reben «una pressió que està per damunt la seva capacitat d’acollida» i que s’observa «un preocupant increment de la pressió nàutica».

L'estudi recomana que no s’ampliï el nombre de boies de fondeig, s’estableixi un nombre màxim de visitants amb transport col·lectiu que es situï en un rang de 300-350 visitants diaris, i que la capacitat del refugi es mantingui en un màxim de 12 places.

El GOB reclama que els avanços en la sostenibilitat de l’ús dels recursos no poden justificar un increment de la pressió humana, que consideren ja excessiva. «Fàcilment es pot pensar que les conclusions i les limitacions suggerides a l’estudi realitzat recentment per la UIB-SHNB no són convenients per a determinats sectors empresarials amb molta capacitat d’influència sobre el Govern actual», conclouen.

Cal recordar que amb l’aprovació recent del Decret llei 3/2024, de 24 de maig, de mesures urgents de simplificació i racionalització administratives de les administracions públiques de les Illes Balears, s'ha apujat el límit de visitants en transport col·lectiu que poden arribar a Cabrera, recuperant el criteri dels 300 visitants simultanis que ja es va establir durant el mandat de Jaume Matas.