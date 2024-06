El Govern anuncia la realització d’un estudi de capacitat de càrrega de Cabrera

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha anunciat la realització d’un estudi de càrrega de Cabrera per a definir la gestió de l’ús públic de l’illa. El projecte, el durà a terme la Conselleria de Medi Natural, Agricultura i Pesca, que ha posat en marxa la redacció d’un pla d’ordenació dels recursos naturals (PORN) i un pla rector d’ús i gestió (PRUG) per al Parc Nacional de Cabrera.

Ara mateix, la Conselleria està en procés de contractació de l’empresa que redactarà els plans, procés que té com a condició la realització d’aquest estudi de càrrega. A partir de l’estudi, es definirà la gestió de l’ús públic de Cabrera, que quedarà regulada pel PORN i pel PRUG.

«Des del Govern no només invertim en la conservació i en la sostenibilitat de l’illa de Cabrera, sinó que també hi volem posar les eines per a una gestió rigorosa i adaptada a la realitat fràgil i singular de l’illa amb aquest estudi de càrrega i els seus plans», ha afirmat Prohens.

La presidenta ha estat acompanyada pel conseller d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, i el conseller de la Mar i del Cicle de l’Aigua, Juan Manuel Lafuente. Durant el matí, han visitat el port, la instal·lació fotovoltaica que genera l’energia de manera neta per als serveis que hi ha a l’illa, l’aljub de la casa de sa Font i el mollet de sa Platgeta.

Prohens ha recordat que s’ha executat un primer pagament a càrrec de l’impost turístic per a la millora de la sostenibilitat, amb actuacions com ara la substitució de panells fotovoltaics i la instal·lació de bateries per acumular energia fotovoltaica, a més de la implementació d’un parc mòbil elèctric a l’illa.

Per part seva, Simonet ha remarcat la importància de compaginar la conservació del medi natural amb l'ús públic dels espais de rellevància ambiental: «Es necessiten dades objectives que ens indiquin la capacitat de càrrega dels nostres espais naturals protegits per tal que aquest ús públic es faci de manera sostenible i amb uns criteris tècnics».

D’altra banda, amb fons europeus Next Generation, s’han finançat dos projectes per uns 15 milions d’euros en la captació d’aigua de pluja, millora del sanejament d’aigües, rehabilitació d’edificacions i la recuperació de marjades de pedra en sec. També s’han adquirit una nova embarcació, un vehicle elèctric, un estudi de telemetria per a la caracterització d’hàbitats i espècies marines de l’àrea ampliada, i s’han fet millores en els programes d’educació ambiental, un programa de control i erradicació d’espècies invasores i un projecte de vigilància del parc amb drons.