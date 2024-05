L'Acampada per Palestina de la UIB continua aquest cap de setmana: «És essencial continuar manifestant-nos»

L'Acampada per Palestina de la UIB continua aquest cap de setmana amb tot un seguit d'activitats socioculturals. Entre les activitats que se celebraran aquest dissabte s'hi troba un taller de tir de fona, un concert i un sopar popular.

Aquest dissabte els responsables de l'Acampada per Palestina han emès un comunicat en el qual han explicat que aquestes activitats «estan dissenyades per a fomentar la unitat, l'aprenentatge i la conscienciació antiimperialista en solidaritat amb Palestina en un ambient de respecte i convivència».

Segons han explicat des de l'Acampada, «mentre ens preparem per a dur a terme les nostres activitats, hem estat informats pel vicerector que no hem sol·licitat el permís necessari. A més, se'ns ha suggerit unir-nos al dol per les víctimes del recent succés en el bar restaurant Medusa. Volem expressar la nostra més profunda solidaritat amb els familiars i afectats per aquesta tragèdia. No obstant això, recordem que a Palestina es viu un genocidi aclaparador des de fa més de vuit mesos, amb tota la complicitat universitària que nega tal genocidi i que té un suport explícitament de la comunitat europea i mundial». «Per tant, ens sembla d'una hipocresia absoluta demanar-nos que suspenguem les nostres activitats en denúncia del genocidi», han assegurat des de l'Acampada.

En el comunicat també han volgut manifestar que «no hem sol·licitat, ni sol·licitarem, permís per a realitzar l'acampada i les activitats culturals programades. Aquestes activitats, que es duran a terme en espais públics com la Universitat, són expressions de cultura i convivència. Ens sembla indignant que se'ns demani interrompre les nostres activitats culturals, mentre que el feixisme viu amb total llibertat en la universitat». «Esperem encara la resposta de la universitat i l'amonestació a l'estudiant feixista de dret laboral, que amenaça els nostres drets democràtics», han dit des de l'Acampada per Palestina.

Segons han recalcat des de l'Acampada per Palestina, «és essencial continuar manifestant-nos i defensant els nostres drets, que estan per sobre de qualsevol prohibició governamental. La responsabilitat del Govern és innegable tant en la tragèdia de Palestina com en l'erosió dels drets en la nostra societat». «Per això, fem una crida a tota la comunitat perquè assisteixi i doni suport a la manifestació pels drets de l'habitatge a Mallorca i a les Balears i a les activitats solidàries de l'Acampada. Unim-nos entorn de les justes reivindicacions i activitats contra el genocidi sionista, organitzem la solidaritat amb Palestina», han sentenciat.