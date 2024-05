Unió Mallorquina demana «preferència per als ciutadans» en les mesures de regularització de construccions fora d'ordenació

Unió Mallorquina ha reclamat aquest dissabte al Govern que «sigui valent» i apliqui «mesures urbanístiques correctores i de preferència» per als ciutadans de les Illes Balears.



Des de la formació política s'entén que les lleis urbanístiques «s'han de complir» però davant aquestes «situacions d'irregularitat i, sobretot, de propietats on ja no es pot restablir la legalitat», s'hi ha de donar «una solució sempre pagant les corresponents sancions».



En aquest sentit, Damià Nicolau, portaveu de la formació, ha explicat que «entenem que els mallorquins, menorquins, eivissencs i formenterencs han de tenir més facilitats per regularitzar la situació de les seves propietats que qualsevol altre ciutadà; no volem que qualsevol persona que acaba d'arribar pugui gaudir dels mateixos beneficis que nosaltres».



«Pensam que no és el mateix una persona que ha comprat un terreny per especular que una família que fa generacions que té una propietat i l'ha anat arreglant amb el temps», ha explicat Nicolau.



Una de les mesures que proposen des del partit és que «per exemple, també s'haurien de poder destinar aquests ingressos addicionals que tendran els Ajuntaments a ajusts per a l'adquisició de primer habitatge per als joves dels nostres pobles i ciutats».



A més a més, Nicolau ha afegit que «els percentatges a cobrar segons l'any de la legalització s'haurien de poder cobrar al llarg dels anys amb contribucions especials de manera que els Ajuntaments no hagin d'afegir aquests imports a romanent de tresoreria i ho puguin programar com a ingressos amb partides específiques per a les inversions que considerin oportunes incloses en el decret».