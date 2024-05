UOB Ensenyament expressa el seu suport als companys de l'IES Albuhaira

UOB Ensenyament ha manifestat el seu suport incondicional als docents i personal de l'IES Albuhaira arran dels incidents succeïts aquest dimecres a les instal·lacions del centre. L'organització denuncia els actes de discriminació que continuen sent una de les principals formes de vulneració dels drets humans a la nostra societat.

Segons UOB Ensenyament, els delictes d'odi relacionats amb l'orientació i identitat de gènere són el segon motiu d'agressions a tot l'estat espanyol, fet que subratlla la necessitat de prendre mesures urgents. «Cal fer un front comú per revertir aquesta situació», afirma l'organització en el seu comunicat, destacant la importància de no restar impassibles davant aquestes injustícies.

L'entitat fa una crida a promoure la igualtat de drets i oportunitats per a totes les persones, independentment de la seva orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere. Això inclou la implementació de polítiques i lleis que protegeixin els drets de les persones LGTBI, així com la sensibilització i educació per combatre els prejudicis i estereotips.

UOB Ensenyament expressa una postura ferma contra qualsevol forma de discriminació i demana sancions severes per a aquells que infringeixen els drets humans. «No toleram aquests fets i demanam sancions per aquells que infringeixen els drets humans», afirmen.

A més, l'organització reitera la seva crida a la comunitat educativa i a la societat en general a no deixar-se intimidar per les amenaces i agressions, i a denunciar qualsevol atac. «Renovam la nostra crida a no deixar-se intimidar per les amenaces i agressions i fer front a aquest tipus d'actuacions denunciant qualsevol atac», conclou UOB Ensenyament.

Amb aquesta declaració, UOB Ensenyament reafirma el seu compromís en la lluita contra la discriminació i en la defensa dels drets humans a tots els nivells del sistema educatiu.