L'STEI Intersindical rebutja la crema de la bandera LGTBI de l'IES Albuhaira

L'STEI Intersindical expressa el rebuig total a la crema de la bandera LGTBI penjada a la façana de l'IES Albuhaira de Muro i manifesta el suport a la comunitat educativa del centre educatiu.

Considera que aquestes actituds de violència, odi i menyspreu de tota casta de diversitat no es poden permetre ni en l'àmbit educatiu ni a cap altre lloc. El sindicat sempre ha defensat que els entorns escolars han de ser espais de convivència, respecte, gestió pacífica dels conflictes i de creixement personal en tots els sentits.

L'STEI Intersindical denuncia, però, que aquestes actituds no neixen per generació espontània ni han sorgit del no res. Són la conseqüència del foment de l'odi i la crispació que certs partits polítics i entitats practiquen des de fa temps i s'han convertit en un perill per a la convivència i la cohesió social.

Com recull la dita: només cal ser intolerant amb els que practiquen la intolerància. Ni una passa enrere en la defensa dels drets que tant ha costat assolir.