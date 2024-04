[VÍDEO] L'Assemblea de Docents publica vídeos per promoure el català durant el període d'escolarització

Tal com ha informat aquesta setmana dBalears, l'Assemblea de Docents ha preparat diferents materials i activitats per a promoure l'escolarització en català. Entre aquests materials s'hi troben l'edició de vídeos de testimonis d'alumnes i persones que defensen l'ús del català a l'escola com a eina integradora.



L'Assemblea ha apuntat que el coneixement equilibrat de les dues llengües oficials al final del període d'escolarització obligatòria «no és només una obligació legal, sinó la base de la igualtat d'oportunitats entre els alumnes de les Balears».



En aquest sentit, els docents es manifesten convençuts que una elecció realment lliure és la basada en l'evidència científica i la informació contrastada, per la qual cosa els darrers mesos l'Assemblea de Docents ha estat elaborant aquests materials i recursos que es posaran a disposició dels centres i de les famílies perquè puguin informar-se'n i assessorar-se'n amb garanties.