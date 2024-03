L'Audiència Nacional espanyola ordena, a la fi, la demolició de la piscina de Pedro J. Ramírez

L'Audiència Nacional espanyola ha ordenat la demolició forçosa de la piscina de Pedro J. Ramírez a la Costa del Pins, segons ha explicat Ultima Hora aquest dimecres.

L'Audiència ha rebutjat els recursos promoguts per Pedro J. Ramírez i pel seu fill, Tristán Jerónimo Ramírez Ruiz de la Prada, per a intentar conservar la piscina, l'embarcador i la terrassa. Cal recordar que tota la instal·lació ja havia estat declarada il·legal per diverses resolucions judicials que són fermes des del maig del 2021, quan el Tribunal Suprem va anul·lar la concessió i la pròrroga que emparaven les instal·lacions.

El Ministeri de Transició Ecològica va instar el gener del 2023 l'execució de la sentència i, a partir d'aquí, es va iniciar un termini de mig any perquè es fes de manera voluntària. A l'octubre de l'any passat, la Demarcació de Costes va fer una visita a la zona i va constatar que la piscina hi era tal qual. Al juliol, el periodista havia posat un recurs per a intentar aturar la demolició i el fill va fer el mateix a l'octubre. No obstant això, l'Audiència ha rebutjat les dues peticions perquè considera que pretenen tornar a obrir un debat «que ja ha estat jutjat i resolt al plet principal». La sentència del Tribunal Suprem ja deixava clar que la demolició és «l'única forma en què queda garantit el gaudi del domini públic marítim terrestre per a utilitzar-lo lliurement per totes les persones».

Cal recordar que el primer permís per a la piscina va ser concedit l'any 2001 pel Ministeri a una persona que la va cedir el 2013 a Pedro J. Ramírez. Més tard, a l'any 2016, el Govern espanyol de Mariano Rajoy va estendre l'autorització per a ocupar 350 metres quadrats de domini públic fins a l'any 2074. El procés judicial contra aquests permisos el va impulsar l'activista Jaume Sastre, representat pel lletrat Josep de Luis.