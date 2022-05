Reclamen al Govern espanyol l’esbucament immediat de la piscina il·legal de Pedro J. Ramírez

El Grup Parlamentari MÉS per Mallorca ha registrat una Proposició no de Llei instant l'Administració General de l'Estat a esbucar d'ofici la piscina il·legal de Pedro J. Ramírez. Així ho recull la proposta impulsada pel portaveu adjunt de la formació al Parlament, Josep Ferrà, qui reclama la restitució dels espais que ocupen, a més de la piscina, la terrassa i l'amarrador. Segons Ferrà, portaveu de la formació ecosobiranista a la comissió de Medi Ambient, la iniciativa també reclama que sigui el propietari qui se'n faci càrrec de les despeses de totes les tasques de restitució.

La iniciativa de MÉS arriba tot just quan el Tribunal Suprem ha posat punt final a la polèmica i il·legal piscina que el periodista Pedro J. Ramírez ha mantengut en uns terrenys de 350 metres quadrats situats en domini públic marítim-terrestre a la coneguda com a Costa dels Pins, a Mallorca. Així Ferrà ha recordat que l'Alt Tribunal no ha admès el recurs presentat formalment per Tristán Jerónimo Ramírez Ruiz de la Prada (fill de Pedro J.), en contra de la sentència de l'Audiència Nacional que anul·lava les ordres del Ministeri de Medi Ambient de 2014 i 2016 que permetien l'ocupació. Ara, i sense cobertura legal, «queda palès que la zona ha de ser retornada al seu estat original».

A més, el diputat ha assegurat que més de vint anys després «queda demostrada jurídicament la connivència del periodista amb el Govern espanyol, presidit aleshores pel PP». De fet, Ferrà insisteix en el fet que les Noves Generacions del PP varen instar els militants a acudir des d'altres punts de la península a les Illes Balears per a manifestar-se en «defensa de la llibertat». «Ho van fer el mateix dia que una quinzena d'entitats i partits polítics (entre elles el PSM) havien convocat una altra marxa sota el lema 'La costa és de tots'. A la marxa en suport a Pedro J. Ramírez hi havia, entre d'altres, Jaume Matas, president del PP a les Illes Balears, i que poc temps després es convertiria en ministre de Medi Ambient».

Ferrà avala la seva proposta no només amb la resolució judicial sinó amb la legislació vigent que obliga l'Administració General de l'Estat quan s'extingeix a «decidir sobre el manteniment de les obres i instal·lacions o el seu aixecament i retirada del domini públic i de la seva zona de servitud de protecció per l'interessat i a les seves expenses». Amb tot, Ferrà confia a obtenir el suport majoritari de la cambra per a tirar endavant la iniciativa.