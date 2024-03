Els sindicats UOB i STEI carreguen contra la implantació del pin parental a les escoles

«La llibertat de càtedra i la professionalitat són dos pilars bàsics del sistema educatiu, però són dos pilars precaris, susceptibles de patir intromissions per part de polítics àvids de poder». Així s'ha expressat el sindicat UOB Ensenyament després de conèixer-se la Proposició no de Llei del partit d'extrema dreta VOX que reclama al Govern la implantació del pin parental a tots els col·legis de les Balears.

La UOB denuncia que «l'extrema dreta ataca la seu del coneixement lliure que és l’escola amb un intent execrable d’intrusió en forma de Pin Parental que permeti a les famílies condicionar els continguts que s’expliquen als centres educatius o, fins i tot, assolint l’àpex del despropòsit, tenir accés al currículum dels formadors externs al centre que hi imparteixin una activitat puntual».

El sindicat defensa que el sistema educatiu «ha de ser un espai independent, aliè a les intoxicacions provinents de partits polítics, especialment de nostàlgics de passades croades per la «llibertat», on els docents puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties de llibertat».

«Aquest nou intent de VOX de sollar el sistema educatiu posa de manifest dues coses: per una banda, la manca de respecte que té el partit d’ultradreta per la llibertat i el coneixement; per altra banda, els pocs escrúpols de la presidenta Marga Prohens per mantenir el poder. El PP és ostatge de l’extrema dreta i està disposat a vendre l’educació dels infants de les Balears i a deixar que la metàstasi reaccionària s’escampi des del Parlament fins a les aules», han remarcat.

Per això, la UOB Ensenyament insta el Govern a «no sotmetre’s als desvariejaments de VOX i a no profanar el sistema educatiu amb oneroses propostes». Per altra banda, el sindicat encoratja docents i tota la societat a «defensar a ultrança el sistema educatiu com a garantia d’un futur lliure per als nostres infants».

Sobre la implantació del pin parental també s'ha pronunciat l'STEI Intersindical. El sindicat rebutja el nou intent de l’extrema dreta de controlar i censurar la tasca del professorat, al qual posa de bell nou en el seu punt de mira. L’STEI considera que si el Partit Popular dona suport a aquesta proposta «contribuirà a un atac contra els docents i els projectes educatius dels centres».

«És inadmissible que s’obligui els centres, públics, concertats o privats, a informar amb antelació de la realització d’activitats, pròpies del currículum de les Illes Balears, de qualsevol contingut que es treballi a les aules i a sol·licitar el consentiment dels pares. Fins i tot es pretén fer una llista negra de qui faci aquestes activitats i demanar el currículum vitae dels ponents. Tot el que organitzen els centres en horari lectiu forma part del currículum, del projecte educatiu i de la normativa vigent. En tot cas sempre preval el dret del menor a rebre una educació de qualitat amb el respecte per la diversitat com un dels valors més destacats. És deplorable la caça de bruixes que promou Vox, el greu qüestionament del professorat», assenyala el sindicat.

L’STEI Intersindical ha anunciat que lluitarà amb els tots els mitjans de què disposa i en tots els àmbits de participació en contra d’aquest intent de censura de la tasca docent; a més de posar els seus serveis jurídics al servei del professorat de les Illes Balears. Si finalment el Partit Popular tira endavant amb la mesura de VOX, estudiarà la possibilitat d'organitzar «mobilitzacions en els centres educatius en contra d’aquesta greu ingerència política mai vista en la tasca dels docents».