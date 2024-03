L'extrema dreta reclama la implantació del pin parental a totes les escoles de les Balears mitjançant una PNL

El partit d'extrema dreta VOX ha registrat una iniciativa parlamentària en què reclama al Govern la implantació del pin parental a tots els col·legis de les Balears, siguin públics o privats.

En concret, la Proposició no de Llei (PNL) signada per la diputada Manuela Cañadas insta l'Executiu que presideix Marga Prohens a establir per a tots els centres educatius, públics, concertats o privats, l'obligatorietat d'informar amb antelació de la realització d'activitats contingut religiós, moral, social, cívic o sexual en horari escolar.

En aquest sentit, demanen que se sol·liciti per escrit el consentiment exprés previ dels pares per a l'assistència dels seus fills a aquestes activitats, així com el currículum de les persones que les impartiran o dirigiran.

Cal recordar que el punt 59 de l'acord d'investidura subscrit pel PP i VOX recull el compromís d'implementar «els mecanismes necessaris per garantir el coneixement i l'aprovació prèvia de matèries extracurriculars, així com la seva voluntarietat».