Continua el compromís amb la llengua. Sanitaris per la Llengua continua la seva campanya en defensa del català a la sanitat a través de les insígnies distintives dels professionals sanitaris.

Així, el grup ha compartit aquest dissabte una fotografia de l'àrea de pediatria d'un hospital públic amb el següent missatge: «Pediatria, una àrea de població vulnerable. Sanitaris en festiu i de guàrdia. Vocació de servei amb empatia. Sempre amb el pacient, el pacient mana com vol comunicar-se, i ara, a més a més, sap que no fa falta girar la seva llengua».

D'altra banda, el grup de Sanitaris per la Llengua ja supera els 700 professionals que s'han adherit a la campanya, que compta amb el suport de l'Obra Cultural Balear (OCB). La plataforma sanitària es va donar a conèixer a principis d'any en un acte a Can Alcover en el qual varen presentar un decàleg per a fomentar l'ús de la llengua pròpia. El coordinador general del grup i metge anestesiòleg de l'Hospital Son Llàtzer, Marc Bonet, explicà que el grup «està obert a tots els sanitaris de les Balears» i cerca «augmentar l'ús del català» a la sanitat després d'haver observat un «retrocés important de la llengua en l'àmbit sanitari».

Així mateix, el coordinador general de Sanitaris per la Llengua considerà que el fet que «el pacient s'expressi en el seu propi idioma és beneficiós per a un bon diagnòstic». Cal recordar, a més, que el grup de sanitaris ha promogut la creació d'una insígnia per identificar els professionals sanitaris que atenen en català i promouen l'ús de la llengua pròpia, com han compartit en el missatge d'aquest dissabte a les xarxes socials.