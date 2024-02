Vera no aclareix si aplicarà el pin parental pactat amb l'extrema dreta

El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, no ha aclarit si el Govern aplicarà el conegut com a pin parental, responent a aquesta pregunta que «els pares són els garants dels drets dels seus fills i els nins no són de l'Estat».

Així s'ha expressat Vera aquest dimarts al ple de Parlament després de ser demanat per la diputada del PSIB Amanda Fernández, qui ha fet referència a l'acord entre el PP i VOX que deia que demanarien autorització prèvia familiar per a dur a terme activitats i matèries extracurriculars.

Vera no ha respost si s'aplicarà aquesta mesura o no i ha retret a Fernández que faci vuit mesos que «interpreta el seu propi Cant de la Sibil·la» en relació amb les mesures que aplica la Conselleria. «No creu en la llibertat dels professors, dels centres ni de les famílies», ha assenyalat Vera.

No obstant això, cal recordar que en el ple de dimarts passat, el Parlament va aprovar, amb l'abstenció del PP, instar la Conselleria d'Educació a no aplicar el pin parental, una mesura que en comissió parlamentària s'havia aprovat amb el suport del PP a VOX.