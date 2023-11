El 92% dels nostres lectors consideren que l'anomenat 'pin parental' és «una aberració social i educativa»

Clara i contundent majoria. El 92,45% dels nostres lectors consideren que l'anomenat 'pin parental' és «una aberració social i educativa». Per contra, només el 7,55% dels lectors veuen amb bons ulls que els pares puguin limitar els continguts educatius, però cal que la mesura «compti amb el consens del professorat».

El Govern ha tornat a plantejar mesures en contra de la igualtat educativa. Ara, el pacte de PP i VOX vol implantar una mesura que permeti als pares limitar i controlar els continguts educatius dels seus fills. És el que en els sectors ultres es coneix com a 'pin parental'.

El 'pin parental' és considerat per molt una mesura purament ideològica que no té cap base educativa real. A la llarga només serveix per segregar els estudiants i provocar greus mancances socials lligades a les activitats extracurriculars.

No obstant això, el Govern ha considerat que la mesura és de «sentit comú» i fins i tot la ultradreta de VOX vol revisar els llibres de text per controlar-ne els continguts. Mesures que es prenen d'esquena al consens amb la comunitat educativa.

De fet, els sindicats ja han mostrat el seu «rebuig absolut» a la mesura. En aquest sentit, el sindicat STEI ha assegurat que el contingut de la proposta presentada és «gravíssim», ja que suposa «un atac al professorat, als alumnes i a la bona qualitat de l'educació en el seu conjunt».

Així, com es desprèn de les respostes dels nostres lectors, una gran majoria social es mostra en contra d'aquesta mesura segregadora que pot provocar greus mancances educatives entre els alumnes i que no compta amb el suport del professorat.