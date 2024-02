L'OCB s'adhereix al manifest 'Protestar no és terrorisme'

L'Obra Cultural Balear ha anunciat a través de les seves xarxes socials que s'adhereix al manifest 'Protestar no és terrorisme' impulsat per la seva entitat germana Òmnium Cultural. A més, l'associació balear assegura que «la llibertat d'expressió és un dret que s'ha de garantir i la justícia no pot perseguir les mobilitzacions socials i l'exercici de drets fonamentals».

El passat dilluns, 26 de febrer, més d'un centenar d'organitzacions i personalitats de la societat civil de Catalunya assistiren a un acte per «rebutjar frontalment» la investigació per terrorisme contra les protestes de Tsunami Democràtic baix el lema 'Protestar no és terrorisme'.