'Protestar no és terrorisme' és el lema que exigeix que s'aturi la persecució política i judicial contra Tsunami Democràtic

'Protestar no és terrorisme' és el lema que han reivindicat més d'un centenar d'organitzacions i personalitats de la societat civil de Catalunya, entre les quals es troba Òmnium Cultural. L'acte ha estat per «rebutjar frontalment» la investigació per terrorisme contra les protestes de Tsunami Democràtic.

Així com informa Vilaweb, l'acte s'ha produït a la plaça del Rei, a Barcelona, i hi havia representants de centenars d'entitats i personalitats ben diverses, com ara l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), el Centre Delàs, sindicats, Élite Taxi, Novact – Institut, la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), la Plataforma per la Llengua i el Top Manta. Pel que fa a personalitats, hi han assistit, per exemple: Andreu Buenafuente, Ada Parellada, Carla Vall, Elena Gadel, Fermin Muguruza, Lluís Llach, Gerard Quintana, Eduard Farelo, Marina Rossell, Queco Novell, Sílvia Bel, Toni Soler i Txell Feixas.

Els periodistes Ana Polo, Mònica Terribas, Jordi Basté, Jordi Évole, Laura Rosel i Gemma Garcia han llegit el manifest, en què han denunciat que aquests darrers anys s'ha viscut una escalada de la criminalització de la protesta i han destacat la causa per terrorisme contra Tsunami Democràtic. S'han queixat que tot plegat té greus repercussions en la gent que exerceix el dret de reunió i manifestació i han fet palès que, arran de la criminalització de la protesta, també se censuren obres de teatre; es persegueix l'independentisme, el feminisme, la lluita pel dret d'habitatge, l'antiracisme, l'ecologisme; i s'ataca el dret de vaga i la llibertat social.