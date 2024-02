Sanitaris per la Llengua: «Que els cursos de català siguin voluntaris deixa la responsabilitat en mans dels professionals nouvinguts»

Els Sanitaris per la Llengua, constituïts amb suport de l'Obra Cultural Balear (OCB) per professionals de l'àmbit de la sanitat de les Illes Balears, han trobat necessari valorar la presentació que ha fet el Govern dels cursos 'Salut!'. Es tracta de la primera edició del Curs de català inicial per a personal sanitari, organitzat i elaborat conjuntament pel Servei de Salut i l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB).

Els alumnes obtendran un certificat d’aprofitament del curs si assisteixen, presencialment o virtualment, a un mínim del 80% de les classes i superen la tasca final del curs. Aquest certificat es valorarà com a mèrit en els processos de provisió de places i en les borses de feina de totes les categories professionals sanitàries del Servei de Salut. Sobre això, els Sanitaris per la Llengua assenyalen que és «un greuge comparatiu amb el personal que ha aconseguit un títol oficial que aquest curs condueixi a l'acreditació d'un nivell de coneixement de català i puntuï en processos selectius de personal».

L'entitat considera que les unitats en què estarà estructurat el programa són «adequades» per a un curs de nivell inicial adreçat a sanitaris, i que és «un encert» que s'organitzi amb el suport de l'Institut d'Estudis Baleàrics. «És correcte i adequat que es posi l'èmfasi d'aquests cursos en el lèxic i la fraseologia de l'àmbit de la salut i la malaltia. És positiu que es plantegi reeditar-los periòdicament entre enguany i 2027», assenyalen.

No obstant això, alerten que «limitar la seva disponibilitat als centres hospitalaris, en detriment de l'atenció primària, és un error de concepte que s'ha de resoldre». A més, assenyalen que «la modalitat telemàtica hagi de ser sincrònica (així com ha publicat la mateixa Conselleria, les classes no quedaran gravades) és un anacronisme». També critiquen que les franges horàries siguin exclusivament de 16 a 18 hores, i que no es consideri tan sols la possibilitat de fer els cursos dins l'horari laboral. A més, els Sanitaris també consideren que s'hauria d'aclarir si aquest curs va destinat també a personal d'administració.

«Entendre els usuaris en la seva llengua és una necessitat assistencial. Aquest dret dels usuaris l'ha de garantir el sistema sanitari, així que el fet que els cursos siguin voluntaris deixa aquesta responsabilitat en mans dels professionals nouvinguts. Per tant, pensam que completar un curs bàsic de català d'aquest tipus ha de ser obligatori per al personal que no hagi acreditat un coneixement de català suficient», remarquen.