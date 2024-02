El Servei de Salut organitza cursos de català de nivell bàsic per a personal sanitari

El 19 de març començarà la primera edició del Curs de català inicial per a personal sanitari, organitzat i elaborat conjuntament pel Servei de Salut de les Illes Balears i l’Institut d’Estudis Baleàrics (IEB), i que serà el primer dels que es preveu que s’impartiran entre 2024 i 2027.

Aquest dijous han presentat aquesta acció formativa la consellera de salut, Manuela García; el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà; el director general del Servei de Salut de les Illes Balears, Javier Ureña, i el director de l’IEB, Llorenç Perelló, que han subratllat la necessitat de fer «un esforç conjunt per promoure i garantir l’ús del català com a llengua oficial i pròpia de les Illes Balears i fer més assequible al personal del Servei de Salut l’accés al coneixement del català i aconseguir que l’empri progressivament com a llengua vehicular, per tal d’afavorir la comunicació amb els pacients».

Ambdues entitats han subscrit un conveni de col·laboració per organitzar cursos de català i, en un futur proper, també tallers de conversa. L’IEB s’encarregarà de coordinar els cursos i els tallers de conversa, aportar els professors, matricular l’alumnat i expedir el certificat d’aprofitament o d’assistència. Per la seva banda, el Servei de Salut posarà a disposició les instal·lacions per a impartir els cursos, concretament als hospitals Son Espases, Son Llàtzer, Comarcal d’Inca i Manacor, pel que fa a Mallorca, i també als hospitals Mateu Orfila (Maó) i Can Misses (Eivissa).

El Curs, que començarà d’aquí a dues setmanes, va adreçat als professionals sanitaris i als zeladors de tots els nivells assistencials amb escassos o nuls coneixements de català, i per això està dissenyat i enfocat a les situacions comunicatives pròpies de l’àmbit sanitari.

Els alumnes obtindran un certificat d’aprofitament del curs si assisteixen, presencialment o virtualment, a un mínim del 80 % de les classes i superen la tasca final del curs. Aquest certificat es valorarà com a mèrit en els processos de provisió de places i en les borses de feina de totes les categories professionals sanitàries del Servei de Salut. A més, han assenyalat que serà «molt útil per preparar l’examen per tal d’obtenir el certificat oficial de català del nivell A2».