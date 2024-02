VOX reconeix que l'entrenador de la UE Petra va ser expulsat per parlar en català i desmunta el discurs del Govern

Malgrat que el conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà, ha argumentat que l'expulsió de l'entrenador de la UE Petra va venir motivada per una falta de respecte a l'àrbitra i no per la llengua emprada, VOX Petra ha reconegut en un comunicat que hi va haver discriminació lingüística.

Bauzà manté que s'expulsa l'entrenador «per una falta de respecte a la persona que dirigeix el partit, no per un tema de la llengua». No obstant això, el seu soci, el partit d'extrema dreta VOX, ha contradit aquest discurs en reconèixer en un comunicat que es va expulsar l'entrenador per adreçar-se a l'àrbitra en català.

«Davant el linxament i assetjament que està patint a les xarxes socials l'àrbitra que va expulsar un entrenador del club UE Petra en el transcurs d'un partit de categoria aleví per adreçar-se-li en català, i no en castellà com ella havia sol·licitat, David Gil, coordinador de VOX al municipi de Petra i conseller i portaveu adjunt del grup polític de VOX al Consell de Mallorca, ha mostrat tot el seu suport a la col·legiada assenyalant que, la reacció desmesurada i les amenaces rebudes per l'àrbitra en xarxes socials després de l'incident, no només són desproporcionades sinó també injustes», assenyala VOX.