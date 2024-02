L'ASM acusa el Govern d'ignorar «el mandat legal de reforçar l'escola en català»

El Govern, una vegada superat el termini reglamentari, no ha donat resposta a la pregunta de l'Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) sobre les disposicions que pensa adoptar per a garantir l'aprenentatge del català a l'ensenyament obligatori, tal com li obliga l'article 20.1 de la Llei de Normalització Lingüística.

La pregunta, que va ser assumida pel grup parlamentari MÉS per Mallorca i formulada per escrit el passat 11 de gener, amb sol·licitud de resposta escrita, ha estat ignorada pel Govern, tot i que segons les darreres dades d'inspecció educativa, corresponents al curs 2017-2018, només un 54,7% de l'alumnat de primària aprèn català de forma acceptable o satisfactòria.

L'ASM recorda una vegada més que, a banda de la polèmica per la possible segregació, «la davallada de l'aprenentatge del català dels darrers anys per diversos motius, com l'incompliment del Decret de mínims i els projectes lingüístics, la no recuperació del Servei d'Ensenyament del Català i la manca de preparació dels docents per gestionar la llengua dins l'aula, exigeix mesures immediates».

Segons el reglament del Parlament, MÉS per Mallorca ara pot sol·licitar a la Mesa que tramiti la pregunta amb petició de resposta oral davant la comissió parlamentària competent, cosa que l’ASM ja li ha demanat que dugui a terme.