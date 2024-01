Es presenta Sanitaris per la Llengua amb més de 300 associats: «Que el pacient s'expressi en el seu propi idioma és beneficiós per a un bon diagnòstic»

Sanitaris per la Llengua, un grup de més de 300 professionals que treballen en centres sanitaris de les Balears, i que s'han constituït, amb el suport de l'Obra Cultural Balear (OCB) per a «promoure l'ús del català en la sanitat» davant del «retrocés observat», s'ha presentat aquest dilluns davant els mitjans de comunicació per donar a conèixer el seu decàleg i el seu argumentari, amb la finalitat que tots els sanitaris de les Balears que així ho desitgin puguin sumar-s'hi.

El coordinador general de Sanitaris per la Llengua i metge anestesiòleg de l'Hospital Són Llàtzer, Marc Bonet, ha explicat que aquest grup, que «està obert a tots els sanitaris de les Balears», s'ha creat recentment, amb el suport de l'OCB, per fer «augmentar l'ús del català» en la sanitat després d'haver observat un «retrocés important» d'aquest «en l'àmbit sanitari».

A més, un altre dels objectius de Sanitaris per la Llengua, ha continuat Bonet, és «compartir opinions, idees, reflexions i propostes» per a combatre no sols «el retrocés de l'ús habitual del català que s'observa en l'àmbit sanitari» sinó, també, «el desconeixement dels drets lingüístics dels pacients que existeix, segons s'ha pogut constatar, tant per part dels professionals sanitaris com dels mateixos usuaris».

En aquest sentit, Bonet ha reivindicat que «el centre de la relació sanitari-pacient és la comunicació» i, per tant, «que es pugui fer en la llengua pròpia és un dret i una necessitat del pacient» perquè «l'expressió de tot patiment ha de poder ser en la llengua en què un viu, sent i pensa».

Així mateix, el coordinador general de Sanitaris per la Llengua ha considerat que el fet que «el pacient s'expressi en el seu propi idioma és beneficiós per a un bon diagnòstic».

D'aquesta manera, ha plantejat que «el sanitari ha de poder atendre el pacient en la seva llengua quan parla una de les dues llengües oficials d'aquesta comunitat autònoma». Perquè, ha afegit, «el pacient catalanoparlant té tot dret a ser atès en català, igual que un altre ciutadà en la llengua pròpia del seu lloc de naixement».

El grup de Sanitaris per la Llengua ha defensat això perquè, segons ha apuntat, allò que els «importa» és «exercir bé la professió» i «defensar el dret dels pacients illencs a poder comunicar-se en tot moment en la llengua oficial que desitgin».

Perquè, han acabat advertint, «la incorporació d'un nombre substancial de professionals que no coneixen el català també afavoreix el retrocés» en l'ús de la llengua «però també que els professionals catalanoparlants --tant si són d'origen com d'adopció-- fan un ús molt restringit en els seus llocs de feina».

Davant d'aquest escenari, Sanitaris per la Llengua ha creat un decàleg de patrons de conducta per fomentar l'ús del català en l'àmbit de la Sanitat.

Bonet ha estat acompanyat per la presidenta en funcions de l'OCB, Lena Serra, qui ha emmarcat la constitució del grup Sanitaris per la Llengua en el context en el qual, com ha recordat, «diputats de PSOE i Sumar en el Congrés han presentat un recurs davant el Tribunal Constitucional, promogut per l'OCB, contra el decret del Govern de Margalida Prohens que elimina el requisit del català a sanitat». Un recurs que, ha afegit, «el Tribunal Constitucional ha admès a tràmit».