Sanitaris per la Llengua: 'Decàleg de patrons de conducta per a fomentar l'ús del català a l'àmbit de la Sanitat'

Un grup de diferents professionals que fan feina als centres sanitaris s'han ajuntat, amb el suport de l’Obra Cultural Balear (OCB), per a augmentar l’ús del català a la Sanitat. Aquest grup, Sanitaris per la Llengua, està «obert a tots els sanitaris d’arreu de les Illes Balears, d’àmbits i ideologies diferents, però amb el denominador comú d’afavorir el prestigi i l’ús quotidià del català als centres sanitaris».

Des de Sanitaris per la Llengua remarquen que han observat un retrocés important de l’ús habitual del català a l’àmbit sanitari, i que constaten que existeix un desconeixement dels drets lingüístics dels pacients tant per part dels professionals sanitaris com per part dels mateixos usuaris.

Per això, «atesa la urgència i la inquietud que constatam per l’abandonament progressiu del català a la Sanitat, proposam aquests deu patrons de conducta»:

1. Adrecem-nos en català als professionals sanitaris, d’entrada, encara que responguin en castellà.

2. Atenguem en català els pacients. Canviem de llengua si el pacient ho demana.

3. Emprem el català en sessions clíniques, cursos i reunions de professionals.

4. Escriguem en català a la història clínica dels hospitals i d’atenció primària.

5. Facem els informes de derivació i peticions de proves en català.

6. Escriguem els informes d’ingrés, alta o consulta en català.

7. Comuniquem-nos amb les institucions i organismes administratius en català, fins i tot quan responguem a una comunicació en castellà.

8. Tenguem els consentiments informats i fulls informatius disponibles en català.

9. Redactem en català els certificats que ens sol·licitin tant pacients com administracions.

10. Facem servir per escrit el català normatiu i amb el nivell de formalitat adequat.