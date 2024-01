El sector del lloguer turístic de les Balears demana límits a «la barra lliure hotelera»

El sector del lloguer turístic de les Balears considera «vergonyós» que el lobby hoteler de les Illes continuï assenyalant aquesta activitat com a la causa de la saturació turística, quan són els hotels els responsables del 70% dels allotjaments del sector.

La Federació d’Habitatges Turístics de les Balears (FEBHATUR) creu que és hora de «limitar i reduir les places hoteleres de les Illes, tenint en compte les darreres excepcions per continuar obrint llits a una zona tan saturada com és Palma on, per cert, el lloguer turístic fa anys que està prohibit».

«Una bona mesura, i molt realista, seria comptabilitzar com a plaça hotelera a tots els menors de 16 anys que l’ocupen, ja que també contribueixen a la densificació que denuncien i que fins ara, no es tenen en compte. Com exemple, una familia que viatja a les Illes amb dos menors de 16 anys, ocupen només 2 places tot i ser 4 persones, és a dir, les dupliquen. Cal tenir en compte que aquest és el perfil majoritari dels turistes. En canvi, en el sector del llogue turístic l’allotjament normalment está infraocupat i, per exemple, un habitatje de sis places pot estar ocupat només per quatre persones», han assenyalat.

Per a la Federació, no deixa de sorprendre que «un sector tan poderós, estès i històricament defensat per tots els governs acusi ara al model de proximitat i de repartiment de riquesa entre tots els negocis d’oferta complementària, de ser responsable dels seus mals. El lloguer turístic és el model capaç de generar l’empatia amb l’entorn social i mediambiental que es demanà en el XII Foro d’Exceltur, i no el de noves construccions hoteleres que es fan en detriment de nous habitatges pels residents, amb ofertes d’esquena a la societat i polseres de tot inclòs».

Cal recordar que la mateixa consellera delegada de la cadena mallorquina RIU, Carmen Riu, reconeix que hi ha territoris on no es pot créixer més, «en un context en què el lloguer turístic està perfectament regulat i vigilat des de fa anys», assenyalen. En aquest sentit, Febhatur demana que tot el sector «es regeixi amb el mateix control».