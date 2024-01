Carmen Riu, partidària d’un referèndum sobre el model turístic

La consellera delegada de RIU Hotels & Resorts, Carmen Riu, s'ha mostrat partidària d’un referèndum per a demanar als ciutadans de l'Estat espanyol sobre el model de turisme davant el creixent rebuig entre la societat a la massificació i al turisme d'excessos que pateixen alguns territoris. Així ho ha explicat aquest dimarts en la 12a edició del Foro Exceltur, celebrada a Madrid, previ a FITUR 2024.

Riu reconeix que el malestar ciutadà en algunes zones turístiques és un tema «preocupant i de difícil solució» i, al seu parer, caldria fer aquesta pregunta a la ciutadania, informant-la prèviament sobre l’aportació del sector tant a l’economia i a l’ocupació com a l’àmbit social. Així mateix, la consellera delegada de RIU ha reconegut que a determinats territoris de l'Estat no es pot créixer més i que la solució passa per un turisme de més valor.