El col·legi Aixa-Llaüt abandona la segregació per sexes per a poder continuar disposant de doblers públics

El col·legi Aixa-Llaüt deixarà de segregar els alumnes per sexes a partir del proper curs per a mantenir el concert educatiu, a causa dels canvis introduïts per la LOMLOE.

Així ho ha anunciat la direcció del centre en un comunicat a les famílies del centre, on apunten que «els canvis organitzatius es realitzaran en consonància amb el caràcter propi» del col·legi.

«Mantendrem la tutoria personal amb cada alumne i cada família, l'assessorament i el pla de formació. Afrontam aquest canvi amb l'optimisme i la il·lusió que mereix l'acompanyament a l'educació dels vostres fills, comptant amb el suport i la confiança que sempre ens heu donat», indiquen al comunicat.

El procés administratiu perquè totes les aules siguin mixtes s'iniciarà les properes setmanes. Aquesta decisió s'ha pres «després d'uns mesos d'intens treball, d'acord amb l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes i després d'informar l'equip docent del centre».

«Consideram que hem de prendre decisions organitzatives que garanteixin el desenvolupament de la nostra missió i ens permetin continuar prestant un servei de qualitat a totes les famílies que confien en el nostre projecte», han explicat els responsables del col·legi, que remarquen que «fins ara l'educació diferenciada ha donat molt bons resultats, tant des del punt pedagògic com al creixement personal i social dels alumnes».

L'octubre passat, la Conselleria d'Educació va decidir prorrogar per un any el concert vigent de l'Aixa-Llaüt, amb caràcter excepcional, per a evitar «un perjudici greu a les famílies dels alumnes». L'informe de l'Advocacia de la Comunitat confirmava la impossibilitat de continuar el concert amb la legislació vigent si no canviava el model.