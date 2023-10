La Conselleria d'Educació prorroga per un any el concert amb el col·legi Aixa-Llaüt, que practica la segregació per sexe

La Conselleria d'Educació i Universitats ha prorrogat per un any el concert amb el col·legi Aixa-Llaüt en una resolució, segons han ressaltat, avalada per l'article 44 del Reial decret 2377/1985, que permet que l'Administració pugui prorrogar el concert pel temps esmentat.

Segons ha detallat Educació aquest dilluns, així es recull en l'informe de l'Advocacia de la Comunitat Autònoma que, a pesar indicar la denegació del concert, també recull la possibilitat de l'Administració d'acordar la pròrroga només per un any.

D'aquesta manera, s'ha conclòs concedir aquesta pròrroga de manera excepcional, atès que el curs escolar 2023-2024 ja s'ha iniciat i amb l'objectiu d'evitar «un perjudici greu a les famílies dels alumnes escolaritzats» en el centre Aixa-Llaüt i també al professorat.

Cal recordar que Educació va demanar un informe a l'Advocacia de la Comunitat per a resoldre el recurs d'alçada presentat pel centre davant la denegació del concert. A pesar que l'informe reafirma la impossibilitat de seguir amb el concert si no hi ha coeducació, obre la via d'una pròrroga d'un any segons el decret abans esmentat.

El passat 8 de setembre, el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, va desmentir en roda de premsa que s'hagués eliminat al Aixa-Llaüt del concert econòmic amb la Conselleria i va apuntar que el Govern estudiaria «totes les fórmules jurídiques per a entaular negociacions amb el centre educatiu i veure les possibilitats que hi ha».

En aquesta línia, va enviar un missatge de «tranquil·litat» a pares, docents i alumnes del centre, i va insistir que el concert no estava «romput» perquè «l'expedient no està tancat».

D'igual manera, en ser preguntat per si la permanència del concert econòmic amb un col·legi que segrega per sexes aniria en contra de la LOMLOE, va assegurar que «no».

Sobre aquesta mateixa qüestió, fonts de la Conselleria d'Educació varen matisar a Europa Press que el concert amb aquest centre estava «pendent» del recurs d'alçada presentat pel col·legi.

Així mateix, varen assenyalar també que el pagament dels concerts «no sempre es fa a principi de curs» i que en cas de resolució favorable al Aixa-Llaüt del recurs d'alçada, se'ls hauria de pagar amb caràcter retroactiu si la Conselleria no ha efectuat els pagaments.