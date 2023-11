El Moviment Feminista de Mallorca torna als carrers per lluitar contra «el terrorisme masclista»

Centenars de persones s'han manifestat aquest dissabte 25N a Palma, convocades pel Moviment Feminista de Mallorca (MFM), per a reivindicar el final de les violències masclistes que deixen «xifres insuportables». Una manifestació, amb el lema 'Aturem el terrorisme masclista', que ha començat al parc de Ses Estacions i que ha acabat a la plaça del Tub on s'ha llegit un manifest.

La portaveu del MFM, Anna Prats, en declaracions als mitjans de comunicació, ha recordat que aquest dissabte es commemora el 25N per a «reivindicar el final de les violències masclistes perquè les xifres que deixa aquesta xacra social són insuportables». Perquè, com ha recordat, des de principi d'any, segons xifres oficials, 52 dones han estat assassinades a l'Estat espanyol per les seves parelles o exparelles, 93, segons les no oficials.

«Aquest 25N, a part de demanar acabar amb la violència més explicita contra les dones, com és el feminicidi, última expressió de la violència masclista, demanem acabar també amb altres violències més normalitzades, com la violència econòmica, la sexual i la violència estructural -pornografia i prostitució-. El final de totes aquestes violències és el que reivindiquem aquesta nit», ha subratllat Prats.

Una nit en la qual la portaveu del MFM ha reconegut que «seria genial» que totes les dones poguessin «estar unides» perquè el que es commemora és «una qüestió tan bàsica com la lluita contra les violències masclistes». No obstant això, «hi ha els qui s'equivoquen d'enemic», ha lamentat, en clara al·lusió a la Coordinadora Transfeminista de Mallorca, que s'ha manifestat prèviament aquest migdia.

Aquesta «falsa divisió», en paraules de Prats, perquè tant unes organitzacions com unes altres coincideixen en el missatge d'unitat contra les violències masclistes i el negacionisme, no sols s'ha donat a Palma, sinó que és una qüestió que aquesta jornada s'ha evidenciat en altres ciutats de l'Estat espanyol, com Madrid.

Finalment, en relació amb el futur del feminisme, la portaveu del Moviment Feminista de Mallorca ha mostrat la seva preocupació per les «retallades» especialment en «sensibilització i prevenció», per part dels governs de PP i VOX. «Són qüestions en les quals haurem de posar el focus i denunciar-ho», ha assenyalat.