Més de 50 dones, vestides amb roba lila, negra i, o bé, de bruixa, han participat aquest divendres, a Palma, en la manifestació nocturna no mixta, convocada pel Moviment Feminista de Mallorca, per a «reivindicar la nit» i «el final de les violències sexuals».

Segons ha informat una de les portaveus del Moviment Feminista de Mallorca, Maria José Busquets, aquesta manifestació, que ha començat a les 21.00 hores en la plaça París de Palma, celebra enguany, la seva VIII edició, sota el lema Desenes de dones es manifesten a Palma contra les violències masclistes amb el lema 'Les dones reivindicam la nit'. La manifestació d'aquest divendres segueix la tradició iniciada pel Col·lectiu Geneta, que recuperava l'esperit de les feministes dels anys 70.

«En aquells dies, va haver-hi un repunt de casos de violències sexuals a Anglaterra. Un fet davant el qual la Policia de l'època va recomanar a les dones no sortir als carrers. Les feministes es van negar i van omplir aquestes de manifestacions massives», ha explicat Busquets. «Aquest és l'esperit que avui recuperem», ha subratllat.

La manifestació ha continuat per alguns dels principals carrers de Palma i ha finalitzat davant els Jutjats de Palma de Via Alemanya, on s'ha dut a terme una 'performance' en la qual s'ha representat un aquelarre i s'ha llegit un petit conjur.

Finalitzar aquesta manifestació antimasclista i antipatriarcal davant els Jutjats, ha explicat la portaveu del Moviment Feminista de Mallorca, és un gest «simbòlic», pel fet que «la manifestació està més enfocada a denunciar les violències sexuals».

Busquets ha assenyalat que «on hi ha hagut poc més de fricció en aquest sentit ha estat amb el sistema judicial, al qual, durant anys, se li requeria que posés el consentiment en el centre, una cosa que ha aconseguit l'anomenada 'Llei del només sí és sí'».

Una norma, la 'Llei del només sí és sí' que, ha reiterat, «no és perfecta, ja que a la possibilitat de rebaixar penes i excarceracions se li haurien d'haver-hi donats més voltes, però té dos punts que són molt bons, com que es posi el consentiment en el centre i que es donin recursos de prevenció, com els centres de crisis».

Aquestes últimes, qüestions «fonamentals» per a les feministes, especialment, atenent que 2023 ha estat «terrible» a les Balears, quant a violència sexual es refereix; doncs, com ha recordat, «no hi ha hagut festa sense notícia d'agressió sexual».

A més, ha comentat que les Balears ha liderat enguany la taxa de denúncies per agressions sexuals; així com que l'assetjament per internet i l'accés a la pornografia ha augmentat en edats molt primerenques. En aquest sentit, ha reconegut que al Moviment Feminista de Mallorca el preocupen les «possibles retallades» en matèria de prevenció i sensibilització, així com de coeducació, en els pressupostos, que aquests dies estan presentant les administracions.

Així mateix, la portaveu ha expressat preocupació pels discursos «masclistes i negacionistes» que en els últims temps s'estan sentint, fins i tot, ha lamentat, per part de partits i de polítics, «com s'ha pogut apreciar aquests últims dies a Ferraz, en els quals s'han sentit crits de 'marieta' o 'puta' per a referir-se a ministres i s'han vist nines inflables per a degradar-les».

Finalment, Moviment Feminista de Mallorca ha emplaçat a dones i a homes a participar en la manifestació que, amb motiu del Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona, ha organitzat aquest 25N, a les 18.30 hores, en Ses Estacions. La manifestació d'aquest dissabte, que es durà a terme sota el lema 'Aturem el terrorisme masclista', recorrerà l'Avinguda Alemanya fins a la Plaça del Tub, on, en finalitzar, es llegirà un manifest.