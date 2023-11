El Moviment Feminista de Mallorca torna a reivindicar el 25N amb el lema 'Aturem el terrorisme masclista'

Aquest 25N el Moviment Feminista de Mallorca (MFM) ha programat un seguit d'actes per a reivindicar el Dia Internacional Contra les Violències Masclistes.

Enguany, la plataforma de col·lectius feministes torna a fer una crida a la societat mallorquina «perquè surti als carrers per a visibilitzar la violència masclista exercida sobre les dones pel sol fet de ser-ho». «Una violència que suposa l'expressió més brutal i evident de la desigualtat que existeix entre homes i dones en societats patriarcals com la nostra», han assegurat.

Així, segons el MFM «en un moment en què els discursos negacionistes avancen, és més necessari que mai assenyalar que les dones continuam patint un tipus de violència específica, estructural i sistemàtica, que el govern autonòmic, en clara complicitat amb la ultradreta, pretén diluir sota l'epígraf de 'violència intrafamiliar'».

El col·lectiu ha assegurat que «les feministes no obliden que cada dia, a cada racó del món, hi ha dones patint violència per part d'homes moguts pel masclisme. 93 dones assassinades, 51 reconegudes de manera oficial, només durant el 2023».

El cartell d'actes reivindicatius per a commemorar el 25N és el següent:

-Dia 17 de novembre començaran amb una Taula informativa al c/Sant Miquel-Oms a partir de les 17.30 hores, que farà difusió del programa i de tot el calendari i contingut dels actes programats.

-Dia 18 de novembre faran un acte d'homenatge a les dones assassinades al Jardí de Les Dones situat al Pati Misericòrdia de Palma (Plaça de l'Hospital, 4).

-Dia 21 de novembre s'organitzarà un taller de pancartes al Casal de les Dones (c/ Foners, 38). Conviden a anar-hi per «encalentir motors» de cara a les manifestacions.

-Dia 24 de novembre convoquen a la 8a Manifestació Nocturna no-mixta, amb un recorregut que començarà a les 21.00 hores a la plaça de París i continuarà fins als Jutjats de Palma de via d'Alemanya sota el lema 'Les dones reivindicam la nit'.

Un any més, recullen la tradició encetada per les companyes del col·lectiu Geneta, que recuperà l'herència de les feministes dels setanta i que l'MFM vol mantenir «fins que les dades de violència sexual no canviïn». Qui ho vulgui pot acudir vestida de bruixa, perquè en arribar als Jutjats faran «un aquelarre» per tal de conjurar el sistema patriarcal.

-Dia 25 de novembre estaran a la Taula informativa al parc de Ses Estacions a partir de les 17.30 hores. A les 18.30 hores està previst que la manifestació, sota el lema 'Aturem el terrorisme masclista', surti de Ses Estacions i recorri l'avinguda d'Alemanya fins a arribar a la plaça del Tub. Hi haurà una lectura de manifest al final.

Des del MFM conviden a tothom a unir-s'hi. «Només amb la convicció i la força de totes i de tots es podrà aconseguir el pacte de tolerància zero a la violència masclista que com a dones i com a societat necessitam per avançar», han sentenciat.