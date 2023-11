Entitats educatives i culturals denuncien que es desviaran recursos econòmics per a implantar la segregació lingüística que crearà «conflictivitat» als centres

Aquest dilluns s'han tornat a reunir les 35 organitzacions de la comunitat educativa i cultural de les Balears que fan front al pla de segregació lingüística a les aules de PP-VOX.

«Rebutjam frontalment el pla de segregació lingüística PP-VOX i en demanam la retirada, per considerar que va contra el model lingüístic vigent, crea conflictivitat als centres i desvia recursos econòmics per atendre necessitats urgents», han assenyalat.

Així, remarquen que segregació lingüística resulta incompatible amb l’art. 135.1.e de la Llei d’educació de les Illes Balears, que consagra com a principi del model lingüístic educatiu la no-discriminació i la no-separació dels alumnes en centres o grups-classe per raons de llengua. «Separar els nins per motius idiomàtics constitueix una aberració pedagògica i obre la porta a la fractura social i cultural i a la divisió de la societat en dues comunitats lingüístiques diferenciades», apunten.

A més, assenyalen que la segregació lingüística fa del tot impossible assolir l’objectiu d’haver adquirit una competència comunicativa plena en les dues llengües oficials, de manera que els alumnes puguin emprar-les amb fluïdesa, tant oralment com per escrit, en finalitzar el període d’escolarització obligatòria, tal i com prescriuen l’art. 20 de la Llei de normalització lingüística i l’art. 135.1.a de la Llei d’educació de les Illes Balears. «Els alumnes de la línia en català en dominaran les dues; els alumnes de la línia en castellà, només el castellà», remarquen.