El Govern subvencionarà els centres que apostin per la segregació d'alumnes per raó de llengua

Aquest divendres s'ha consumat l'acord del PP i VOX per a imposar la segregació lingüística als centres educatius de les Balears i trencar així el consens sobre el model lingüístic a les aules. Malgrat el rebuig de la comunitat educativa i cultural, l'acord preveu l'elecció de primera llengua en primer ensenyament a tots els centres educatius, en el segon cicle d'Educació Infantil i en el primer cicle d'Educació Primària a partir del curs escolar 2024/2025.

Per a la resta d'etapes educatives, els centres podran acollir-se voluntàriament a un pla pilot per a oferir a les famílies l'elecció de primera llengua d'ensenyament en les matèries no lingüístiques de l'àmbit científic i social.

L'aplicació d'aquest pla voluntari serà el curs 2024/2025 per a Infantil i Primària i 2025/2026 per a Secundària. A més, avisen que estudiaran la viabilitat d'incloure posteriorment les etapes de Batxillerat i Formació Professional.

Com assenyala el món educatiu, «separar els nins per motius idiomàtics constitueix una aberració pedagògica i obre la porta a la fractura social i cultural i a la divisió de la societat en dues comunitats lingüístiques diferenciades». A més, la segregació lingüística «fa del tot impossible assolir l’objectiu d’haver adquirit una competència comunicativa plena en les dues llengües oficials».

A més, tot això ho faran amb un clar incentiu perquè els centres vulguin aplicar aquest pla específic ja que, com han anunciat, el Govern els subvencionarà. «Els centres que s'acullin a aquest pla específic rebran dotació econòmica, humana i material necessària per a dur-lo a terme», ha remarcat el conseller d'Educació.