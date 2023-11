Denuncien que Educació no cobreix les necessitats reals dels centres mentre anuncia que finançarà la segregació lingüística

L’Associació Professional de Docents d’Eivissa (APDE) ha emès un manifest aquest diumenge per a manifestar que s’oposa frontalment a les mesures del pacte entre PP i VOX en relació al tractament de les llengües als centre educatius. Així, l'APDE exigeix que no es posi en marxa la segregació lingüística dels alumnes i que no es decideixin mesures unilateralment «per interessos polítics que res tenen a veure amb objectius educatius i socials».

El manifest

«Aquest pacte no contribueix a l’objectiu final en matèria lingüística que estableix la normativa actual i que, a més, contribuirà a eixamplar la escletxa existent entre l’ús del català en benefici de la llengua castellana en l’àmbit educatiu i social en general.

Si el que es pretén, i així ho marca la normativa actual, és que en finalitzar l’escolarització obligatòria l’alumnat assoleixi les competències lingüístiques previstes en les dues llengües oficials, s’ha de tenir en compte la necessitat de compensar el desequilibri actual en l’ús de la llengua castellana en detriment de la llengua catalana, una llengua en regressió en el territori propi, tal com s’afirmen en els estudis publicats en els últims anys. No podem acceptar unes mesures que obren la porta a rebaixar la possibilitat d’aprendre i utilitzar la llengua pròpia de les Illes Balears, en comptes de promocionar el seu ús i coneixement.

L’increment de l’ús de la llengua catalana als centres educatius que s’ha produït des de la promulgació de la Llei de Normalització Lingüística, es veurà truncada de cop per la posada en marxa de les mesures pactades. No podem obviar que l’àmbit educatiu és l’únic que té una part significativa del nostre alumnat per aprendre i fer seva la llengua pròpia de les Illes Balears. Sabem, per experiència, que és el contacte amb persones que parlen una llengua el que ens fa aprendre-la, usar-la i estimar-la.

Una segregació per raó de llengua, que serà el que succeirà, ja que no hi ha una altra manera de dur endavant les mesures pactades (malgrat que es vulgui defensar el contrari) no és possible amb la normativa actual. La LEIB estableix a l’article 135. e): La garantia de no discriminació dels alumnes i de no-separació en centres i grups classe diferents per raons de llengua. Aquesta segregació contribuirà de manera alarmant a la separació de la població de les illes Balears en dos comunitats lingüístiques i culturals cada vegada més diferenciades, tot potenciant l’augment de la disgregació social i el deteriorament de la convivència i suposaran, sens dubte, un retrocés afegit a la situació actual en l’ús de la llengua catalana i la seva cultura de referència.

Per altra part, resulta absolutament incomprensible que el conseller d’Educació afirmi que els centres que s’acullin a aquest pla rebran dotació econòmica, humana i material necessària per a dur-lo a terme. Aquesta afirmació denota una profunda contradicció amb les declaracions que el mateix conseller ha fet davant els centres educatius i els seus equips directius refrendant la manca històrica d’ATEs, professorat de suport, la manca d’infraestructures i el lamentable estat de molts d’elles, tot afirmant seguidament que s’ha de tenir paciència ja que els recursos econòmics són limitats. S’ajorna la resposta a les necessitats reals expressades pels centres, a la vegada que s’anuncia una dotació exprés per finançar uns pactes polítics que estan molt lluny del que necessiten el nostre alumnat i el sistema educatiu.

Per tot això, l’APDE exigeix que no es posin en marxa les mesures pactades i que qualsevol actuació en relació a la política lingüística que es vulgui promoure tingui com objectiu la defensa de la llengua catalana per tal que, tal com diuen les diferents normatives en vigor, en acabar l’ensenyament obligatori l’alumnat estigui en disposició d’assolir les competències lingüístiques previstes en les dues llengües oficials. Així mateix, exigim que aquestes actuacions siguin pactades amb els i les docents i la Comunitat educativa en general, i no siguin decidides prèviament per interessos polítics que res tenen a veure amb objectius educatius i socials. Qualsevol altra política lingüística en l’àmbit educatiu no aconseguirà que el nostre alumnat assoleixi els objectius establerts en la Llei de Normalització Lingüística, el Decret de mínims i la Llei d’Educació de les Illes Balears».