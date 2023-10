Més de 300 persones donen la benvinguda a Valtònyc a Sineu: «La solidaritat és la millor arma que es té contra el poder»

Valtònyc ja és a casa! Més de 300 persones han rebut aquest diumenge a Sineu, a Josep Miquel Arenas, més conegut amb el nom artístic de Valtònyc, qui ha arribat a la plaça del Fossar, prop de les 11.30 hores, acompanyat de familiars i amics.

A la seva arribada, entre un sonor aplaudiment, que ha durat uns minuts, el raper mallorquí ha estat escortat per un grup de cinc colles de xeremiers, que ha interpretat la tonada 'No en volem cap'. Durant l'acte, hi ha hagut a més paraules de benvinguda, glosses i cançons en honor al raper mallorquí. En aquest sentit, cal destacar la cançó interpretada per Biel Majoral i les dues peces interpretades per Cantaires per la Llibertat.

Valtònyc ha agraït aquesta rebuda i, davant els presents, ha fet broma amb què ell no cantaria «perquè no vull haver de tornar a partir». Posteriorment, i de manera ja més seriosa, ha reconegut que «la pitjor part de l'exili és pensar que t'obliden, que estàs sol i que el que has viscut no ha servit per a res». No obstant això, ha agraït, «no m'he sentit tot sol ni un dia».

«Des del principi he estat acompanyat, sempre tothom m'ha donat suport i ha estat al meu costat. Per a sortir de l'Estat espanyol, per a travessar França, em van ajudar, per a establir-me a Bèlgica, trobar un pis, moblar-lo, sempre m'han ajudat, amb petits detalls, que semblen insignificants, però que fan que avui sigui aquí i hagi pogut passar aquesta etapa i abraçar a la meva família en llibertat», ha valorat Valtònyc.

En aquest sentit, ha assegurat que la «solidaritat és la millor arma que es té contra el poder, la repressió i els abusos». Per aquest motiu, i atenent a com «està avui Espanya, Europa i el món», ha demanat als presents «no ser indiferents davant les injustícies».

«Qualsevol mínima acció és important, de veritat, des d'ajudar a muntar un moble a un exiliat, anar a un concert en contra de la guerra, aferrar un adhesiu en contra de l'homofòbia i, fins i tot, votar a un partit que té un programa antifeixista i que defensa als col·lectius minoritaris. No sigueu inoperants i mobilitzar-vos sempre, només us demano això», ha afegit Valtònyc.

L'acte, al qual han assistit entre altres, el coordinador general de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, i el president de l'entitat ecologista GOB, Amadeu Corbera, ha conclòs amb crits dels assistents de «Mallorca independent, Valtònyc president» i «independència». També s'ha cantat una versió adaptada de 'La Balanguera', himne de Mallorca.