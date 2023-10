[VÍDEO] Emotiva arribada de Valtònyc a l'aeroport de Palma: «Benvingut a casa!»

Emoció i sentiment. Familiars i amics de Josep Miquel Arenas, més conegut amb el nom artístic de Valtònyc, l'han rebut aquest diumenge a les 9.00 hores a l'aeroport de Palma. El raper ha arribat a Palma després d'haver agafat un avió a primera hora del matí a Barcelona. Ahir va viatjar de Brussel·les a Catalunya.

Valtònyc ha fet el trajecte en avió acompanyat del director de dBalears Tomeu Martí i a l'aeroport ha rebut una benvinguda molt emotiva amb aplaudiments, plors i abraçades d'amics i familiars. A la zona d'arribada de l'aeroport ha estat rebut per una trentena de persones, entre familiars i amics, que li esperaven duent una pancarta que deia 'Benvingut a casa Valtònyc', una estelada i banderes mallorquines i republicanes, a més de clavells i samarretes que deien 'Les paraules volen soles'.

En les primeres declaracions d'ençà del final del seu llarg exili, ha reivindicat la llibertat de Pablo Hasél, detingut a la presó de Lleida, i el retorn dels exiliats i ha denunciat que l'estat espanyol «continuï sense resoldre els casos de llibertat d'expressió» com el seu, quan uns altres estats, com el cas de Bèlgica, ho han aprofitat per millorar la legislació. També ha anunciat que es presentarà al judici que té previst per aquest mes de novembre. Ara està prevista un gran acte de benvinguda a les 11.00 hores a la plaça del Fossar de Sineu.

Arribada emotiva

Aquest dissabte a la nit Valtònyc va travessar la frontera de La Jonquera (Girona), cinc anys després d'estar a Bèlgica. Ho va anunciar ell mateix en la xarxa social X: «L'entrada al país només la podia fer de la mà dels meus amics Lluís Puig i Vicent Partal», va dir en un tuit en al·lusió l'exconseller de la Generalitat i al director de VilaWeb. «Gràcies per haver-me acompanyat des del primer dia. Feliç de tornar a trepitjar ja els Països Catalans», va afegir.