Creus que cal una mobilització contra la política lingüística del Govern?

El Govern de Marga Prohens ja ha començat una nova croada contra el català. El pacte PP-VOX ja es deixa veure clarament amb l'eliminació del requisit de català a la sanitat i amb l'amenaça de poder llevar la llengua pròpia per a accedir a la funció pública.

A més, d'aquí poc ja es planteja la creació de l'Oficina de Llibertat Lingüística que gestionarà l'extrema dreta i que servirà, amb tot pronòstic, per a materialitzar la persecució de la llengua catalana.

Al Consell de Mallorca i a l'Ajuntament de Palma també s'ha començat a concretar la lluita contra la llengua catalana. Les dues institucions, governades per PP-VOX, han eliminat el domini .cat de les seves webs i, en el cas de Cort, l'extrema dreta vol llevar el requisit del català per a ser funcionari.

Mentrestant, entitats com l'Obra Cultural Balear (OCB) han engegat una campanya per a conscienciar que el català no és el problema real de la sanitat, deixant en evidència que la llengua no és un problema per atreure professionals sanitaris. La societat es comença a organitzar per a fer front als atacs dels ultres.

Davant aquesta situació, dBalears demana als seus lectors si consideren que cal una mobilització contra la política lingüística del Govern i els pactes de PP-VOX. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Sí, cal aturar la persecució del català per part de PP i VOX.

-No, la política lingüística és la que varen triar els ciutadans a les urnes.