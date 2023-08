STEI: «Amb la no exigència del català a la Sanitat, els drets dels catalanoparlants seran devaluats una vegada més»

L'STEI Intersindical demana al Govern que sigui «rigorós» i garanteixi els drets dels pacients: «Amb la no exigència del català a la Sanitat, els drets dels catalanoparlants seran devaluats una vegada més». L’STEI Intersindical reclama al Govern que deixi de fer demagògia —seguint les passes de Bauzá amb un tema tan sensible per a «acontentar la ultradreta»— i es preocupi per garantir que es milloren les condicions de tot el personal públic del Servei de Salut.

Segons l’informe del 2022 de l’Oficina dels Drets Lingüístics, la desatenció sanitària de les persones que parlen en català suposa el 20% dels casos totals de discriminació, cosa que representa el 46% del total dels casos referits a l’Administració. Davant aquestes dades, l’STEI Intersindical continua defensant que el requisit és «la principal garantia contra la discriminació».

El sindicat propi de les Illes Balears ja es va manifestar en contra de l’exempció de català als processos d’estabilització convocats pel Govern anterior. Aleshores, ja es va fer una feina per a destriar quines categories sanitàries eren realment deficitàries quant a personal. Per això, l'STEI remarca que «ja sabem amb precisió que el dèficit de personal està centrat en unes especialitats concretes, que són gairebé les mateixes a tots els territoris de l’Estat».

Per tant, consideren «urgent que deixin de governar pensant en els titulars». L’STEI Intersindical reclama que el Govern promogui una imatge positiva de l’ús de la llengua catalana, «una de les millors maneres per a integrar-se en la societat de l’arxipèlag».