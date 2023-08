El Sindicat Alternativa denuncia el problema d'habitatge que pateixen els docents desplaçats d'illa

El passat dimarts el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, va anunciar que s'estava fent feina perquè la casa de colònies de Formentera pugui acollir els docents que treballen a l'illa durant el curs escolar, davant el problema de manca d'habitatges en què es troben actualment.

En un comunicat publicat aquest dimecres, el Sindicat Alternativa ha denunciat, una vegada més, el problema d'habitatge que pateixen els docents desplaçats d'illa.

"Des del Sindicat Alternativa pensam que la ràpida solució que s'ha proposat per l'habitatge dels docents a Formentera no és suficient. Aquesta mesura ofereix un llit (lliteres) on dormir però no soluciona el problema real dels docents desplaçats i les seves famílies".

"Demanam, una vegada més, l'augment del complement de residència per compensar la insularitat així com la possibilitat d'accedir a una vivenda digna amb preus de lloguer més assequibles i una oferta més regulada. A altres indrets, com Ceuta i Melilla, el complement de residència supera els 1.000€", ha conclòs el sindicat.