Preparen la casa de colònies de Formentera per destinar-la a residència de docents destinats a l'illa

El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, ha anunciat que treballa perquè la casa de colònies de Formentera es destini als docents traslladats a l'illa durant el curs escolar davant l'absència d'habitatges.

Vera ha indicat que des del seu departament pretenen que l'alberg sigui «exclusivament per a docents i que aquests tenguin un lloc on poder viure, a causa de la falta d'habitatges a Formentera i, així, garantir que les famílies tenen la tranquil·litat que els seus fills seran atesos».

Durant la seva visita, el conseller ha comunicat que comptaran amb un director de la Unitat Administrativa de Formentera que atendrà les necessitats educatives de l'illa.

El responsable del ram ha visitat els centres educatius de Formentera per a comprovar 'in situ' «les mancances o necessitats que tenen per al pròxim curs i veure també els projectes a mitjà i llarg termini».

Així, una de les necessitats és un menjador per a dos centres de l'illa, el de la Mola i Sant Francesc, per la qual cosa s'han iniciat les obres perquè aquest curs els alumnes tinguin un servei de menjador escolar.

Des del Consell han agraït a Vera que la seva primera visita hagi estat a Formentera i el primer centre hagi estat el CEIP Mestre Lluís Andreu, ja que «és el que més intervencions necessita».

També han assenyalat el compromís del Govern d'executar l'ampliació de l'IES Marc Ferrer, el projecte del qual estarà finalitzat al desembre.

Sobre el CEIP La Mola, el Consell ha destacat que estudiaran la possibilitat d'ampliar el centre per poder retirar les aules modulars que existeixen des de fa vuit anys.