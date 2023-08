Més denúncies del menjar de l’hospital Sant Joan de Déu de Palma: «Som diabètic i me duen ensalada de pasta i carn amb patates»

Cinquena denuncia que arriba a dBalears sobre la mala qualitat del menjar que s'ofereix als pacients ingressats i també al personal de l'hospital Sant Joan de Déu de Palma.

En aquesta ocasió són els parents d'un pacient ingressat que fan arribar a dBalears el missatge del seu familiar que comença destacant que en termes generals, «l'hospital està bé i els metges són molt bons, però en canvi, «el servei de cuina és un desgavell».

El pacient, destaca que en moltes ocasions no tenen en compte els requeriments específics dels malalts. «Som diabètic i me duen ensalada de pasta i carn amb patates», exemplifica i afegeix que, en general, hi ha un abús dels ultracongelats i apunta a l'empresa adjudicatària del servei: «té un molt bon equip comercial, però no es pot dir el mateix del servei que ofereixen en realitat».

La direcció de l'hospital és conscient de la situació, ja que li han arribat diverses reclamacions.

Falta que l'IBSalut decideixi intervenir i resoldre la situació que perjudica els pacients ingressats i els treballadors de l'hospital.