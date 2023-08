Què passa amb el servei de cuina de l’hospital Sant Joan de Déu de Palma?

Arran de l'entrevista publicada per aquest diari a Jordi Puig, en la qual es feia referència a alguns dèficits en l'atenció als pacients ingressats a l’hospital Sant Joan de Déu de Palma, dBalears ha rebut diverses queixes focalitzades en la mala qualitat del menjar que s'ofereix als pacients ingressats i també al personal de l'hospital.

dBalears també ha tengut accés a una queixa que es va formular el dia 29 de juny de 2023. La reclamació es va formular per escrit al servei d’atenció a l’usuari de l'Hospital Sant Joan de Déu de Palma, on es denunciava la mala qualitat del menjar que es dóna tant als pacients com al personal d’aquesta institució. En l’escrit s'adjuntaven fotografies que deixaven ben palès que la qualitat del menjar és absolutament inacceptable.

El mateix dia el servei d’atenció al pacient va respondre a l’escrit de queixa dient que derivava la queixa a l’Ibsalut. Pel que pareix, idò, aquest organisme és el responsable de l’externalització del servei de cuina de l’hospital a l’empresa Eurest i, per tant, qui ha de vetllar pel compliment del contracte.

Aquestes són algunes de les fotografies que acompanyaven l’escrit de queixa:

Menú triat per al dia 27 de juny:

Per dinar, per comptes de fideus a la cassola, dugueren un brou insípid amb una dotzena mal comptada de fideus:

El peix arrebossat de la darreria es va convertir en un pebre farcit de beixamel:

Les postres:

La primeria del sopar, les bledes s’han convertit en arròs amb verdura crua:

La darreria del sopar, bròquil en mal estat i un remenat d’ous d’aspecte molt sospitós:

Dia 29 de juny, després de formular la queixa i d’haver rebut la resposta, dugueren patates podrides per sopar. Pareix que se’n riguin:

Dia 6 de juliol, ensalada en mal estat:

Dia 10 de juliol, verdura en mal estat:

Hamburguesa crua:

Convé destacar que aquest maltractament el pateixen no solament els pacients, sinó també el personal de l’hospital, i ens informen que aquest problema no és d’ara, sinó que fa anys que s’arrossega.

dBalears s’ha posat en contacte amb l’hospital, des d'on han insistit que han derivat la qüestió a l'IBsalut.

D'altra banda, l'IBsalut encara no ha contestat els requeriments sobre aquesta qüestió formulats des de dBalears.