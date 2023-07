ASM: «El PP de Marga Prohens s’ha acabat de llevar la careta i ha començat a aplicar la 'solució final' per arraconar el català»

L’Assemblea Sobiranista de Mallorca (ASM) ha denunciat que, en un parell de dies, «el PP de Marga Prohens s’ha acabat de llevar del tot la careta de partit moderat i conciliador i ha començat a aplicar la 'solució final' per arraconar el català, la llengua pròpia de Mallorca, i imposar la ‘lengua del imperio’ dins les administracions públiques».

Si dimecres passat l’Ajuntament de Calvià, ens mans de PP-VOX, eliminava el requisit del català per a fer feina a les empreses municipals, aquest dijous l’Ajuntament de Palma, en mans del PP, «ha admès la proposta de VOX d’imposar l’espanyol als escrits i convocatòries municipals, vulnerant l’Estatut d'Autonomia, que estableix que les institucions han d’actuar per promoure el català, la Llei de Normalització Lingüística, que obliga els ajuntaments en el mateix sentit, i la Llei de capitalitat de Palma, que estableix que el català és la llengua pròpia de la institució», ha assenyalat l'ASM.

L'entitat ha remarcat que, en el cas de Calvià, PP-VOX «s’ha posat de part d’uns comitès d’empresa que, en lloc d’aprendre la llengua pròpia del territori on han vingut a guanyar-se la vida, han preferit donar la murga durant anys per no haver d’aprendre-la, tal és la repugnància que els deu provocar». En el cas de Palma, «la imposició del castellà té per objecte evident que els castellanoparlants arribats de la Península no hagin de tenir el més mínim contacte amb la nostra llengua, que com és sabut és odiada per tots els colonitzadors».

A més, l'Assemblea denuncia que el PP i VOX pretenen justificar aquest atac frontal al català amb «un suposat 'bilingüisme', un 'bilingüisme' que no exigeixen mai per afavorir el català en àmbits com els mitjans audiovisuals, el cinema, el comerç, la restauració, els jutjats, la policia i ja no en parlem de l’exèrcit d’ocupació. Uns àmbits, no ho oblidem, on el català continua essent marginat governi el PP o el PSOE, l’extrema dreta o els 'pactes de progrés'».

L'ASM considera que, tot plegat, «és la prova concloent que mentre ens comandin els partits espanyols, tant si són de dretes com d’esquerres, la nostra llengua, cultura i identitat es troben en greu perill, més encara amb la substitució demogràfica de què som objectes sense aturall». Per això, remarquen que la solució «no pot ser altra que comandar de bon de veres dins ca nostra, és a dir, disposant d’un Estat propi independent que vetlli pel nostre benestar i per la nostra supervivència com a poble amb identitat pròpia».