Els taxistes asseguren que si Uber comença ja a operar a Mallorca «ho estarà fent de manera il·legal»

El sector del taxi ha criticat aquest dimecres de manera rotunda l'arribada d'Uber a Mallorca, que començarà a operar aquest dijous, tot indicant que «la competència que no és igualitària i lleial no és competència» i ha advertit que si la plataforma comença a funcionar «ho estarà fent de manera il·legal».

Segons ha assegurat el president de l'Associació d'Autònoms del Taxi de Mallorca, Biel Moragues, aquest dimecres en roda de premsa a la seu de Pimem, si Uber comença a operar ja «ho estarà fent des de la més absoluta il·legalitat», ja que no compten amb la llicència urbana necessària creada per l'Ajuntament i atorgada per concurs i no respecten el preavís de 30 minuts exigit als VTC.

Moragues ha qualificat l'entrada de l'empresa a l'illa com «una trampa» i ha avisat que el que pretenen és aconseguir el mercat «amb unes tarifes insostenibles» per a fer fora els taxis i després augmentar com vulgui els preus. «És una autèntica barbaritat l'especulació que s'està produint», ha advertit.

A més, ha assenyalat que els cotxes que vénen d'altres comunitats autònomes només podran treballar a les Balears 18 dies, i ha advertit que l'empresa fa «moltes trampes saltant-se la llei» com tenir treballadors com a falsos autònoms o «enganyar amb l'assegurança».

En aquest sentit, ha assenyalat que, de moment, el sector del taxi a les Balears no realitzarà cap acció per «no caure en la seva estratègia de provocar i d'obrir un debat públic i, sobretot, per no deixar tirada la ciutadania».

Així, ha indicat que donaran marge al nou Govern abans d'organitzar aturades i manifestacions, encara que li demanen que, una vegada conformat l'equip de govern, faci accions per a «revertir aquesta situació de competència deslleial», així com als ajuntaments dels municipis on operarà l'empresa de transport privat, que de moment són Palma, Calvià, Llucmajor i Andratx.

Moragues també ha censurat que l'empresa de VTC ven llicències per 135.000 euros quan només paguen 40 euros de taxes, a més d'usar serveis de rent a car, que és d'ús privat, per a fer una activitat d'ús públic.

«Aquesta empresa es basa en reduir els seus costos el màxim possible passant per sobre de la legalitat, cosa que els taxis no podem fer», ha remarcat.