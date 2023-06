Uber desembarca a Mallorca

La plataforma Uber comença aquest dijous a partir de les 9 hores a operar a Palma, Calvià, Andratx i Llucmajor amb els serveis de Taxi, Uber Comfort, VTC premium i Uber Van, per a grups de fins a sis persones. El servei de Comfort Reserve, que permet fer reserves amb fins a 90 dies d'antelació, també estarà disponible els propers dies, segons ha informat l'empresa nord-americana.

Amb aquest llançament, afirma la companyia, continua apostant per la «col·laboració» amb el sector del taxi. Segons han afegit, l'objectiu del desembarcament de la companyia és donar resposta al gran creixement de demanda de mobilitat que viu Mallorca als darrers anys i que es fa notar especialment durant els mesos d'estiu.

A més, dades d'Uber indiquen que més de 135.000 usuaris varen intentar fer ús de l'aplicació durant la seva estada a Mallorca l'any passat.

Els taxistes que es donin d'alta per a treballar amb l'app gaudiran d'una comissió de servei del zero per cent fins al 31 d'agost del 2023, 300 euros per cada recomanació i 150 euros en completar els primers 25 trajectes. Així mateix, durant les primeres quatre setmanes, els conductors rebran 300 euros per setmana si completen 50 viatges cada setmana.

L'arribada de la companyia a Mallorca coincideix amb l'admissió a tràmit per part del Tribunal Constitucional de la qüestió d'inconstitucionalitat presentada pel Tribunal Suprem (TS) en relació amb la precontractació de VTC amb 30 minuts d'antelació a les Balears.