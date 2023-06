La UIB ignora l'advertència de Plataforma per la Llengua i mantindrà la selectivitat en castellà

Aquest dilluns s'han reunit el rector de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot, i el delegat de Plataforma per la Llengua a les Illes Balears, Ivan Solivellas, per a parlar sobre la inclusió del castellà a les PBAU d'enguany. Segons ha informat l'entitat promotora de la trobada, la reunió «ha estat cordial, però no hi ha hagut acord».

Plataforma retreu a la UIB i la Conselleria d'Educació la «reculada» davant l'organització ultraespanyolista PLIS, que presentà un recurs davant el TSJIB perquè les proves d'accés a la universitat fossin també en castellà. Davant l'admissió a tràmit del recurs per part del tribunal, que encara no ha dictat tan sols cap mena de mesura cautelar, la comissió organitzadora de les PBAU claudicà.

Plataforma denuncia que «no hi ha hagut rectificació i demanam que la comissió organitzadora faci una declaració pública de les mesures preses i dels motius». «Continuam sense entendre aquesta passa enrere, que crea un precedent perillós».