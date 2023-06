La Plataforma per la Llengua reclama una reunió amb el rector de la UIB: «Repartir els exàmens de la PBAU en català i castellà és una gravíssima notícia»

Continua la polèmica. La decisió de la comissió organitzadora de la prova de batxillerat d'accés a la universitat (PBAU), formada per representants de la Conselleria d'Educació i Formació Professional i de la Universitat de les Illes Balears (UIB), de facilitar l'enunciat dels exàmens en català i castellà, després que el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears (TSJIB) hagi admetés a tràmit el recurs presentat per l'entitat ultraespanyolista PLIS contra el sistema utilitzat fins ara, continua generant reaccions contràries.

La Plataforma per la llengua a les Illes Balears, a través d'un Fil de Twitter, ha reclamat una reunió amb el rector Jaume Carot i ha qualificat la notícia com a «gravíssima».

Segons ha explicat la Plataforma,«PLIS, grupuscle de docents que vol castellanitzar l'educació, presentà un recurs al TSJIB per imposar el castellà als enunciats dels exàmens». «Nosaltres ens personàrem per defensar la situació actual: exàmens en català per defecte i en castellà per a qui ho demani», han explicat.

Com ha detallat la Plataforma, «el 22 de maig el TSJIB inadmet PLIS per manca de legitimació i els dona 10 dies perquè la fonamentin, de manera que fa inviable el recurs». «Tanmateix, la UIB decideix acceptar els postulats de PLIS sense que el TSJIB s'hi hagi pronunciat i sense que hagi imposat mesures cautelars», ha dit l'entitat. Davant aquesta situació, la Plataforma, com a codemandant en el procés, han demanat «que la UIB no cedesqui a fi de poder continuar en el procediment».

Les proves d'accés a la universitat es realitzen a les Balears els dies 6, 7 i 8 de juny. Fins ara, la comissió organitzadora disposava d'una versió en castellà dels enunciats de cada examen que només es lliurava als alumnes que ho demanaven. Independentment de l'idioma dels enunciats, els estudiants que es presenten poden contestar en castellà o català en aquelles matèries que no són d'un àmbit lingüístic determinat.